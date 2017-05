“Delícias da Roça” vai encher a Arena da Amazônia com o ‘mió’ arraial da cidade

Santo Antônio, São João e São Pedro abençoam a temporada junina que se aproxima trazendo colorido, baita animação, guloseimas e a melhor festa junina da cidade: o “Delícias da Roça Festival Gastronômico”, dias 16, 17 e 18 de junho. A festança vai enfeitar e agitar um grande anarrié no palco da Arena da Amazônia (av. Constantino Nery), sempre de 17h às 23h. Esta é a terceira edição do evento, que leva assinatura da Mode On Eventos.

Na Arena, este verdadeiro festival da gastronomia junina reunirá grandes restaurantes e chefs da capital, apresentando o melhor das comidas típicas, com toque exclusivo e muita criatividade. Serão 40 barracas, food trucks e food bikes com os mais gostosos, saborosos e tentadores pratos temáticos. Hummm, que sustança!

Como marca dos eventos da Mode On, o “Delícias da Roça” terá cunho beneficente. Na compra do ingresso único, no valor simbólico de R$ 5 reais (crianças até 10 anos não pagam), cada pessoa estará ajudando ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). Uma parte do valor será revertido para a instituição. E o ingresso ainda dará direito a um número da rifa do evento para sorteio de diversos prêmios. É bom demais esse trem! E espia, oh sô! Os ingressos começam a ser vendidos a partir de 1º de junho, antecipadamente, nas Lojas Hering Store do Amazonas e do Manauara Shopping.

O forrobodó será dos bons, com uma série de atrações culturais para os três dias, de danças folclóricas, quadrilhas a bandas de forró tocando o melhor pé de serra, além das brincadeiras tão tradicionais da época: bingo, rifas, prisão, pescaria e correio eletrônico do amor. E para os pequenos, a diversão está garantida no exclusivo Espaço Meninada, com 10 brinquedos, entre infláveis, pula-pula, touro mecânico e piscina de bolinhas.

Já estão confirmadas 6 atrações no Palco Axerito, enchendo de música o ambiente: Salomão Rossy, Mão para Riba, Os Psikeiros, Raderson Couto, Adriano Arcanjo e Stronda Zabumbada. E para completar o folclore tradicional, vão marcar presença no palco da Arena a Quadrilha JAQ na Roça, o Grupo de Dança Café do Ajuricaba, a Dança Gaúcha Rancho Manauara e a Dança Síria.

“O festival proporciona uma experiência divertidíssima, com as tradicionais atrações que toda festa típica deve ter: danças típicas, quadrilhas, forró pé de serra, bingo da clássica Galinha com farofa e jogos, num ambiente seguro e familiar. Pode ir colocando na agenda, porque a comilança já vai começar”, adianta Carlos Junior, gerente de projetos da Mode On.

Fuzuê

O bingo de arraiá não pode faltar na festa junina e será organizado pela equipe da Mode On, com vários prêmios durante as três noites. Quem estiver no “Delícias” e comprar sua cartela pode levar, se ganhar, deste o frangão com farofa (eita delícia), churrasqueira elétrica, 1h no Amazon Bowling e até cases para celular e vale-jantar a dois.

Entre os comes que estarão nesta roça gigante já estão confirmadas as presenças do Tupaiú Restô Paraense, Tacacaria Sabor da Amazônia, Délis Doces e Salgados, Panificadora Oriente, Sabor do Chef, Tambaqui de Banda, Buffet Elisários, Consulado do Hamburguer, Tacacaria Flor de Jambú, Piazza Navona, Player Food, Pizza Cone das Torres, Carimbolando, Restaurante do Naldo, Dona Pitanga e as tendas dos stands patrocinadores, com ativações diversas nos três dias.

Estrutura

Fora as 40 barracas de guloseimas, o “Delícias da Roça” montado na Arena da Amazônia este ano terá à disposição do público 6 bares, 2 portais, 1 palco-tablado, 2 telões, 300 mesas com cadeiras, cantinho da prosa personalizado e um espaço bonito “quiçó” para fazer fotos e postar para os amigos no “Aqui tá Bão Demais”. A festança tem patrocínio da Gelo Manaus, Abrasel, Senac, Gráfica Amazonas, Shizen, Murano e FC Comunicação Visual.