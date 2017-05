‘Delícias da Roça’ será o maior arraial já montado na Arena da Amazônia

Palco da Copa do Mundo, das Olimpíadas e de grandes eventos internacionais, a Arena da Amazônia agora se prepara para ser o palco literalmente do maior arraiá da “capitar”, o “Delícias da Roça Festival Gastronômico”, nos dias 16, 17 e 18 de junho. A festança vai enfeitar e agitar um grande “anarrié” no local, sempre de 17h às 23h. Esta é a terceira edição do evento, que leva assinatura da Mode On Eventos.

Serão mais de 9 horas de forró já confirmadas, no Palco Axerito, com Salomão Rossy, Mão para Riba, Os Psikeiros, Raderson Couto, Adriano Arcanjo e Azabumbada. E para completar o folclore tradicional, vão marcar seus passos por lá a Quadrilha JAQ na Roça, o Grupo de Dança Café do Ajuricaba, a Dança Gaúcha Rancho Manauara e a Dança Síria. No local, o público vai experimentar o verdadeiro sabor de uma autêntica e grandiosa quermesse.

Se a parte musical e de dança está arretada, o “Delícias da Roça” também apresentará um verdadeiro festival da gastronomia junina, reunindo grandes restaurantes e chefs da capital, apresentando o melhor das comidas típicas, com toque exclusivo e muita criatividade. Serão 40 barracas, food trucks e food bikes com os mais gostosos, saborosos e tentadores pratos temáticos. É bom demais esse trem!

Doação GACC

Como marca dos eventos da Mode On, o “Delícias” terá cunho beneficente. Na compra do ingresso único, no valor simbólico de R$ 5 (crianças até 10 anos não pagam), cada pessoa estará ajudando ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM). Uma parte do valor será revertido para a instituição. E o ingresso ainda dará direito a um número da rifa do evento para sorteio de diversos prêmios. E espia, oh sô! Os ingressos começam a ser vendidos a partir de 1º de junho, antecipadamente, nas Lojas Hering Store do Amazonas e do Manauara Shopping.

O forrobodó será dos bons, com uma série de atrações culturais para os três dias, de danças folclóricas, quadrilhas a bandas de forró tocando o melhor pé de serra, além das brincadeiras tão tradicionais da época: bingo, rifas, prisão, pescaria e correio eletrônico do amor. E para os guris, a diversão está garantida no exclusivo Espaço Meninada, com 10 brinquedos, entre infláveis, pula-pula, touro mecânico e piscina de bolinhas. E inovando o conceito, o evento terá ainda um Bazar de Serviço e Negócios com 40 stands.

Barracas

Já estão confirmadas as barracas do Borimbora, Buffet Elizários, Cake Lala, Carimbolando Delícias do Pará, Consulado do Hamburguer, D’Lis Doces e Salgados, Delícias da Marlene, Delícias da Pepeta, Dona Pitanga, Fino Sabor Cearense, Flor de Jambu, Luh Kitut’s, Panificadora Oriente, Piazza Navona, Pizza a Bessa, Pizza Cone das Torres, Player Food, Requinte Amazônico, Restô da Ray, Sabor do Ceará, Sabor do Chef, Sabor Manaus, Tacacaria Dom Marcos, Tacacaria Sabor da Amazônia, Tandoor Mix e Churrasco do Chefe. Entre as bikes foods, estarão a Affeto Gelatto Artesanal, Ateliê Doce Felicidade, Carol Bolos e Doces, Confeto, Delices Sucres, FrozenFactory, Supreme e Mr Frozen. E como não poderiam faltar, os food trucks que vão marcar presença são o Acapulco, Gusta Mais, Uarini, Comilão, Hot Dog, TBF e Tucupi da Don’Ana. É muita gostosura junta reunida.

Estrutura

Fora as 40 barracas de guloseimas, o “Delícias da Roça” montado na Arena da Amazônia este ano terá à disposição do público 6 bares, 2 portais, 1 palco-tablado, 2 telões, 300 mesas com cadeiras, cantinho da prosa personalizado e um espaço bonito “quiçó” para fazer fotos e postar para os amigos no “Aqui tá Bão Demais”. A festança tem patrocínio da cerveja Itaipava, Magistral, Gelo Manaus, Abrasel, Senac, Gráfica Amazonas, Shizen, Murano e FC Comunicação Visual. No local ainda estarão armados as tendas e stands dos patrocinadores, com ativações diversas nos três dias.

