Delegados exigem participação das Forças Armadas nas buscas por delegado

Passados quatro dias após o desaparecimento do delegado Thiago Garcez, e após as várias equipes de buscas serem enviadas para o município de Coari e ainda estarem sem resultados do paradeiro de Garcez, aproximadamente 60 delegados se reuniram no início da noite da quinta-feira (8) em reunião extraordinária, na sede da Delegacia Geral, onde puderam expor sugestões sobre as buscas e trabalhos realizados no tocante ao desaparecimento.

A reunião foi sob coordenação do Delegado Geral, Dr. Francisco Sobrinho, que apresentou ao chefe da instituição medidas que podem auxiliar nas buscas.

Entre as medidas apresentadas, foi sugerida a convocação das Forças Armadas, a fim de empregar recursos humanos e operacionais no caso, bem como o deslocamento de dois peritos oficiais, juntamente com a estrutura da delegacia fluvial com novas equipes.

O Delegado de Polícia Thyago Garcez, sumido desde da noite de segunda-feira (05/12) após confronto com traficantes no rio Solimões.