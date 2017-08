Delegado tem carro incendiado em atentado no interior do AM

Delegado de Manicoré acredita em atentado – Divulgação

O delegado titular do município de Manicoré, Jardel Oliveira, foi alvo de um atentado na madrugada desta terça-feira (01), quando a viatura que utilizava foi incendiada, em frente ao hotel em que reside.

“Não tenho dúvidas que foi um atentado contra a minha vida”

O carro, modelo Voyage de placas PHF-5346 ficou totalmente destruído. De acordo com o delegado, testemunhas disseram ter visto dois homens aguardando a saída do delegado, enquanto o veículo já estava em chamas.

“Não tenho dúvidas que foi um atentado contra a minha vida. Os responsáveis ficaram aguardando, armados, enquanto o carro incendiava. Com certeza esperavam que eu saísse para atirar em mim, mas o carro não explodiu, então não acordei de imediato”, contou Oliveira.

Viatura ficou totalmente destruída

O delegado acredita que o fato tenha ligação com crimes que estão sido investigados na cidade, sob sua coordenação. Ele afirma que, antes do incêndio desta noite, já havia recebido outras duas ameaças, por meio de bilhetes, que podem ter a ver com pedidos de prisão preventiva enviados por ele ao poder judiciário.

“Há pessoas que já estão contando que meu cargo esteja vago, em breve. Não sou delegado titular, sou apenas delegado, à disposição da Polícia Civil. Continuarei investigando como sempre fiz”, concluiu.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

