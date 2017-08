Delegado Sérgio Fontes deixa Secretaria de Segurança Pública

Sérgio Fontes estava à frente da Secretaria desde 2015- foto: EM TEMPO

O secretário de segurança pública do Amazonas, Sérgio Fontes, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (28), em Manaus.

Em nota, enviada à imprensa na tarde de hoje, o Secretário alega motivações pessoais. Mais cedo uma fonte do governo do Amazonas disse à reportagem que Sérgio Fontes já teria pedido para sair desde o início do mês, já o assessor pessoal disse que o delegado gostaria de dar mais liberdade ao governador eleito, Amazonino Mendes, para montagem da nova equipe. “O secretário quer deixar o novo governador livre para montar sua equipe e decidir em qual linha trabalhar. O compromisso de Fontes era com a gestão de Melo, mas não podíamos deixar o Estado no meio daquele indefinição”, disse.

Confira a nota completa:

Nota oficial

Caros amigos,

Informo que, após cerca de dois anos e oito meses à frente do honroso cargo de Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitei e obtive junto ao Governador do Estado do Amazonas minha exoneração.

Minha saída tem motivação pessoal. Faço-o com a consciência tranquila de que dediquei cada um de meus dias à frente desta árdua tarefa com a seriedade e responsabilidade devidas, assim como com a certeza de que todos os resultados positivos alcançados em minha gestão foram frutos do trabalho e dedicação incansáveis de excelentes quadros, que tive a grata satisfação de conhecer em todos os órgãos integrantes do Sistema de Segurança e dos setores internos diretamente subordinados à SSP/AM.

Também foram determinantes em nossa jornada a integração e sinergia com as nossas Forças Armadas, com a Polícia Federal, Secretarias e Órgãos Públicos de todas as esferas, bem como a iniciativa privada. Agradeço aos respectivos comandantes, secretários, gestores, empresários e respectivos subordinados/servidores/ empregados. Nada seria possível sem esta profícua parceria.

Ao contrário de anos anteriores, marcados pela pujança econômica no Estado e no país, enfrentamos em nossa gestão gigantescas dificuldades econômicas que determinaram a cada ano sucessivas reduções orçamentárias e contingenciamentos financeiros que impactaram nosso planejamento, porém mantivemos ações sistemáticas de enfrentamento ao crime organizado durante todo o período, conforme estão a corroborar os inéditos e históricos números de apreensões de drogas e de prisões.

A valorosa experiência com que fui honrado nestes anos me permite avaliar com clareza que a Segurança Pública não comporta mais soluções mágicas ou fáceis, fruto de análises superficiais ou de conveniências externas ao complexo problema e que levem em consideração somente as consequências da violência.

O adequado enfrentamento não prescinde, por certo, de investimentos em recursos materiais e humanos condizentes com a missão e realidade atual dos órgãos policiais, porém suas causas também devem merecer atenção, pois o tema não se resume a uma questão meramente policial, pressupõe o envolvimento de toda a sociedade e o comprometimento de diversos poderes, instituições e órgãos que integram o Sistema Criminal. Como diz nossa Constituição Federal, a Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

Despeço-me agradecendo também aos Governadores que me confiaram esta nobre missão, desejando boa sorte aos novos gestores e, principalmente, solicitando que cada servidor do Sistema de Segurança Pública continue a trabalhar com a dedicação que merece nosso Amazonas e cada um de nossos cidadãos, destinatários finais de nosso serviço público que é de vital importância para que todos tenhamos uma sociedade melhor e possamos viver em paz.

Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes

Biografia:

Sérgio Fontes, que é ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas,assumiu o cargo de chefia da SSP em janeiro de 2015, no governo de José Melo, substituindo o coronel Paulo Roberto Vital. O Secretário deixou a superintendência da PF-AM em 2013, tendo ficado à frente do órgão por quase seis anos. Antes de ser superintendente no estado, ocupou o mesmo cargo, por dois anos, em Rondônia.

Desafios:

No período em que esteve à frente da Secretaria, Sérgio Fontes foi responsável pelas maiores apreensões de drogas já registradas no Amazonas. Somente no início de sua gestão foram mais de 10 toneladas apreendidas.

Fontes também firmou parcerias importantes com as Forças Armadas e com a Polícia Federal no combate à criminalidade no Amazonas, nas fronteiras e também dentro dos presídios.

Entretanto, o secretário enfrentou crises em sua gestão, com o aumento nos números de homicídios e uma das maiores rebeliões do Brasil, ocorrida em 1º de janeiro deste ano, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no KM 8 da BR-174, onde mais de 56 pessoas foram mortas.

