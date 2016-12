Delegado está desaparecido em Coari

O delegado da Polícia Civil, Thyago Garcez, está desaparecido desde ontem, após uma troca de tiros com supostos traficantes de drogas, no rio Solimões, nas proximidades do município de Coari, a 363km de Manaus.

O delegado é titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia de Codajás, mas estava em Coari cobrindo as férias do delegado titular.

Segundo o major Navarro, comandante da Polícia Militar em Coari, o delegado e alguns policiais militares haviam saído em diligência pelo rio Solimões para investigar o roubo de uma lancha. Durante o trajeto no rio Solimões, os policiais teriam cruzado com uma embarcação cheia de traficantes que transportavam droga da Colômbia.

O relato dos policiais que estava na diligência com o delegado desaparecido é de que houve confronto com os traficantes. O delegado Thyago Garcez e o capitão Rarisson caíram no rio e desapareceram. Contudo, fontes da PM em Manaus garantem que o policial militar conseguiu ser resgatado, porém o delegado continua desaparecido.

As buscas por Thyago Garcez continuam na manhã desta terça-feira. O delegado era tenente da PM antes de virar policial civil.

Márcio Azevedo

Portal EM TEMPO