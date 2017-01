Delegado Elcy Barroso morre aos 72 anos

O delegado de classe especial José Elcy Barroso Braga, 72, morreu, na tarde desta sexta-feira (27), vítima de uma parada cardiorrespiratório. Nos últimos onze meses, Elcyr foi submetido a tratamento médico em função de dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs). Ele estava internado no Hospital da Unimed, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Amazonense, nascido no município de Eirunepé (distante 1.159 km de Manaus), Elcy Barroso, como era chamado pelos colegas de trabalho, ingressou na Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em 1978 após aprovação em concurso público. Com 39 anos de trabalhos dedicados a instituição.

No período de abril a outubro de 1992 ocupou o mais elevado cargo da instituição, o de delegado-geral e, por três vezes durante a carreira policial atuou como delegado-geral adjunto. Em 2003 foi nomeado Secretário-Executivo de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Com o apoio de um grupo de delegados, Elcy fundou a Associação de Delegados de Polícia do Amazonas (Adepol-AM).

Por meio de nota, a asssessoria de comunicação da PC-AM, em nome do delegado-geral, Frederico Mendes, manifestou solidariedade à família e amigos. A Adepol-AM decretou luto por sete dias em hora e homenagem a seu sócio fundador e conselheiro da Adepol-AM.

O eirunepeense era casado há mais de 40 anos com Tânia Regina Leal Barroso. Ele deixa seis filhos e oito netos.

Carreira

Ao longo de quase quatro décadas passou pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Corregedoria da Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, município distante 27 km de Manaus.

Velório

O velório da autoridade policial irá ocorrer na noite desta sexta-feira, dia 27, com previsão de início às 22h, no Auditório José Elcy Barroso Braga, nas dependências da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. O local do sepultamento ainda não foi confirmado pelas pessoas próximas a ele. Aos familiares e amigos, o delegado-geral e toda a cúpula da instituição manifestam solidariedade neste momento de luto.

EM TEMPO