Delegado baleado em Manaus é transferido para hospital em São Paulo

O delegado Péricles do Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) , que foi atingido com um tiro no maxilar durante tiroteio na noite de domingo (8) , está sendo transferido nesta tarde (14) para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP).

A remoção será feita por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea, tratada, pessoalmente, pelo vice-governador do Amazonas e secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Bosco Saraiva.

Péricles Nascimento encontra-se hospitalizado desde o último domingo, dia 8, após ser alvejado por volta das 21h30, durante ação policial na Rua Paraíso 2, na Comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste, durante diligências em torno de roubo de um veículo. Conforme a equipe médica que acompanha a evolução do quadro de saúde da autoridade policial, o delegado permanece estável, sem risco de morte.

Entenda o caso

Péricles foi atingido durante uma operação policial na invasão Carlinhos da Carbrás, comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, as equipes da DERFV estavam realizando diligências com objetivo de prender autores do roubo de uma picape, modelo S10, roubada no último dia 6 de outubro, no Tarumã.

O veículo foi localizado pela equipe da DERFV na rua 18, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade. Os policiais civis, que estavam investigando o caso desde o dia que ocorreu o delito, se deslocaram para uma residência na invasão, onde os autores do roubo da picape estariam escondidos.

