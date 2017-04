Delegada pede apoio para identificar e localizar casal que roubou drogaria na Zona Norte

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Jeff David Mac Donald, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de casal, ainda não identificado, autor de roubo em uma drogaria, situada na Rua Guapo, primeira etapa do bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano, por volta das 18h15.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe do 6° DIP a identificar e prender os indivíduos, entrar em contato com os policiais civis pelos números de telefone da unidade policial: (92) 3641-1010 ou 3645-2424.

Mac Donald ressaltou que delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, concluiu o delegado.

Com informações da assessoria