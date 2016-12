Delegacia Móvel irá reforçar segurança na Ponta Negra

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) irá colocar à disposição da população, a partir das 19h deste sábado (31) no calçadão do Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste da capital, o ônibus da instituição onde funciona a Delegacia Móvel, como forma de reforçar o aparato de segurança pública no local, visando garantir atendimento às pessoas na tradicional festa de Réveillon do ponto turístico.

Os trabalhos no evento contarão, ainda, com a participação de servidores que atuam nos órgãos que compõem o sistema de segurança pública do Estado, como Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o delegado-geral da (PC-AM), Francisco Sobrinho, a unidade móvel permanecerá no local até as 5h de domingo (1º) e terá uma equipe formada por um delegado, três investigadores e um escrivão. A presença da Delegacia Móvel no Complexo Turístico Ponta Negra faz parte de orientação feita pelo secretário de Segurança Pública, delegado federal Sérgio Fontes.

“Estaremos reforçando as ações de segurança planejadas para a virada do ano, garantindo, com isso, maior segurança às pessoas que optarem em passar o Réveillon na Ponta Negra. Nosso objetivo é proporcionar maior comodidade ao público que irá comparecer ao local e precise formalizar alguma ocorrência. A Polícia Civil estará à disposição para orientar e esclarecer qualquer tipo de dúvida da população”, enfatizou Sobrinho.

Estrutura

Doado pelo Ministério da Justiça em 2014, o veículo, onde funciona a Delegacia Móvel, conta com sala para despacho de processos, espaço para cartório e atendimento ao público, lugar para contenção de presos e espaço de conforto para os policiais civis. Cada cidade-sede da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014™ foi contemplada com uma unidade, que custou, individualmente, R$ 1,112 milhão.

Reforço

Ao longo desta semana Francisco Sobrinho ressaltou que equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) estarão de prontidão nos dias 31º de dezembro e 1º de janeiro, no prédio da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital, para atender qualquer tipo de ocorrência de grande repercussão na capital.

Sobrinho destacou, ainda, que as centrais de flagrantes na capital ganharão o reforço de policiais civis na data festiva. A seguir, seguem os endereços das delegacias que atuam como centrais de flagrantes e quais são as unidades policiais abrangidas por elas:

1º DIP – Rua Duque de Caxias n° 1926, bairro Praça 14 de Janeiro – Central de Flagrantes da Zona Sul – Compreende o 2º, 3º, 7º e 24º Distritos Integrados de Polícia (DIPs);

6º DIP -Avenida Noel Nutels, nº 500, primeira etapa do bairro Cidade Nova -Central de Flagrantes da Zona Norte – Compreendeo 13º e 27º DIPs;

15º DIP- Avenida Margarita, nº 520, bairro Nova Cidade – Central de Flagrantes da Zona Norte – Compreendeo 18º e 26º DIPs;

9º DIP-Rua Urariá, primeira etapa do bairro São José – Central de Flagrantes da Zona Leste – Compreendeo 11º, 25º e 29º DIPs;

14º DIP- Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira – Central de Flagrantes da Zona Leste – Compreendeo 4º, 28 e 30º DIPs;

19º DIP- Avenida Coronel Teixeira, s/nº, bairro Santo Agostinho – Central de Flagrantes da Zona Oeste – Compreende o 5º, 8º, 20º e 21º DIPs;

10º DIP -Avenida Desembargador João Machado, nº 9026,segunda etapa do bairro Alvorada – Central de Flagrantes da Zona Centro-Oeste – Compreende o 17º DIP e

12º DIP- Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores -Central de Flagrantes da Zona Centro-Sul – Atende o 16º, 22º e 23º DIPs.

Com informações da assessoria