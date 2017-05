Delegacia de Meio Ambiente vai investigar morte de ipês na Djalma

A Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema) deu início aos trabalhos de investigação do suposto envenenamento de ipês no canteiro central da avenida Djalma Batista, na altura do Vieiralves, Zona Centro-Sul. As imagens do circuito de câmeras instaladas na altura da rua Rio Branco, Vieiralves, próximo de onde ocorreu a contaminação, provavelmente vão ajudar na investigação.

Desde o último dia 29, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) vão até o local diariamente observar o estado das árvores. A finalidade do monitoramento é acompanhar o efeito gradativo do produto aplicado para matar as árvores – ainda desconhecido – e verificar o efeito das medidas paliativas tomadas para tentar salvar as mesmas. Outro procedimento adotado para tentar salvar os ipês foi o de colocação de terra preta e calcário em parte do solo no entorno das árvores, além do sulfato de cobre aplicado sobre os ferimentos. Segundo os técnicos da Semmas, o produto venenoso também foi aplicado no solo pelos infratores. Um fragmento de casca de uma das árvores, impregnado com o suposto veneno, também foi levado para análise.

Replantio

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior, explicou que, paralelamente ao trabalho de investigação policial, determinou rigor na apuração administrativa do caso por parte da secretaria. “O desafio agora é saber que tipo de produto foi utilizado para tentar matar as árvores e avaliar também o impacto que ele terá sobre o solo, já que o mesmo local será utilizado para o replantio de novas árvores”, afirmou Antônio Nelson. Técnicos da Semmas realizaram a coleta de amostras do solo e encaminharam para análise na tentativa de identificar o produto. O processo de degeneração da árvore está ocorrendo de forma rápida com o ressecamento das folhas, mas serão aplicados curativos sobre os ferimentos (fendas abertas para aplicação do veneno) na tentativa de ajudar as árvores a sobreviverem. Em caso de perda, árvores da mesma espécie serão plantadas novamente.

EM TEMPO