Defesas de ‘João Branco’, Marcos Pará e Messias Sodré abandonam o plenário e julgamento dos réus é suspenso

No segundo dia de julgamento do caso “Oscar Cardoso”, as defesas de João Pinto Carioca, o “João Branco”, Marcos Pará e Messias Sodré abandonaram o plenário na manhã deste sábado (26). O julgamento – que começou nesta sexta-feira (25), no fórum Ministro Henoch Reis, Zona Sul de Manaus -, foi adiado para esses réus após uma manobra da defesa alegando que uma testemunha imprescindível não foi ouvida, sendo assim, prejudicando os clientes.

Após discussões entre o Ministério Público e a defesa, o juiz Anésio Rocha Pinheiro estipulou uma multa de 100 salários mínimos para os advogados Maurício Neville e Tereza de Castro, advogados de João Branco, e solicitou que a conduta dos advogados fosse investigada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Para o defensor público Wilson Mar de Deus Ferreira, que fazia a defesa de Messias Sodré, o juiz solicitou que a corregedoria da defensoria Nacional abrisse com sindicância para apurar a conduta do servidor.

O promotor de Justiça, Edinaldo Aquino Medeiros afirmou que o abandono de plenário foi uma tática orquestrada pela defesa de João Branco para adiar o júri e assim causar prejuízos ao processo. “Peço que vossa excelência aplique as penas devidas aos advogados que fazem isso como manobra”, disse.

A reportagem não conseguiu ouvir ainda Tereza de Castro e Maurício Neville. As multas aplicadas a eles chegam a R$ 100 mil.

