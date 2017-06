Defesa pede celeridade para decisão sobre julgamento de João Branco em Manaus

A defesa do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, que deve ir a júri popular na próxima sexta-feira (30), enviou na manhã desta quarta-feira (21) um pedido ao corregedor geral do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Aristóteles Lima Thury, para que tome providências quanto ao Habeas Corpus impetrado pelo advogado solicitando a presença física do réu durante o tribunal do povo. A defesa solicita que o réu compareça pessoalmente ao júri e não por videoconferência, como havia sido decidido pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2a. Vara do Tribunal de Justiça.

Além de “João Branco”, devem ser julgados os réus Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará”, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes e Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o “Mário Tabatinga”, acusados de serem autores do assassinato do delegado Oscar Cardoso.

O habeas corpus foi enviado ao desembargador Jomar Ricardo Sandres Fernandes da 2a Câmara Criminal. Esse, por sua vez, enviou à solicitação ao desembargador João Mauro Bessa da 1a Câmara Criminal, que o devolveu ao desembargador de origem.

Advogado pede punição

O advogado afirma que enviou o pedido ao corregedor para apurar a celeridade do processo e punir administrativamente os envolvidos pela lentidão na decisão em trazer ou não o narcotraficante para Manaus. “Esse processo já foi adiado várias vezes e isso pode gerar a soltura do meu cliente por excesso de prazo e é isso que a defesa vai solicitar”, afirmou Neville.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou à Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, que não há nenhum procedimento em tramitação na CGJ a respeito do assunto, incluindo habeas corpus, pois não é da competência do órgão julgar esse tipo de medida jurídica. O TJAM disse ainda que o juiz só irá se pronunciar sobre o caso nos autos do processo e que tudo tem sido feito para que o júri ocorra normalmente.

Mudança

Consta no Diário Oficial do Ministério Público do Estado (MPAM) que dia 12 deste mês, houve uma mudança de promotor da 16a Promotoria do Estado, onde tramita o processo do caso. No lugar do promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros, foi nomeado o promotor André Virgílio Belota Seffair.

Ana Sena

EM TEMPO