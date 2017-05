Defesa exige presença de ‘João Branco’ durante julgamento em Manaus

Após a 2ª Vara do Tribunal do Júri decidir que o narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, 40, acusado de ser o autor do assassinato do delegado Oscar Cardoso, deverá ir à júri popular no dia 30 de junho deste ano, por meio de videoconferência, o advogado de defesa, Maurício Neville, veio a Manaus para solicitar que o acusado seja julgado pessoalmente.

Ao EM TEMPO, Maurício Neville afirmou que veio pessoalmente a capital amazonense, uma vez que ele mora no Rio de Janeiro, para conversar com o juiz titular da vara e com o promotor do Ministério Público do Estado (MPAM), solicitando que “João Branco” sente no banco dos réus, junto com os comparsas Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará”, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes e Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o “Mario Tabatinga”.

“Lá em Catanduvas chove muito e a conexão de internet é muito ruim e tenho certeza que durante o júri vai haver muitas interrupções. Isso vai atrapalhar a acusação e a defesa em um júri que deve durar três dias. O meu questionamento é: o tribunal está preparado para fazer esse júri por videoconferência? Eles alegam que meu cliente oferece risco de rebelião no presídio, mas e os outros réus, não são perigosos? Já fui advogado no primeiro júri feito por videoconferência do país e sei das dificuldades para fazer isso”, afirmou.

Para Neville, que já foi advogado de defesa de Luiz Fernando da Costa, o “Fernandinho Beira-mar”, traficante de altíssima periculosidade, “João Branco” deve desembarcar em Manaus e ser julgado, mesmo com um forte esquema de segurança.

“O Fernadinho Beira Mar chegou de helicóptero no fórum e a mesma coisa eu sugiro para o meu cliente, já que aqui tem heliporto. É algo que pode ser muito bem usado pela acusação.

Ana Sena

EM TEMPO