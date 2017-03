Defesa de Direitos Humanos apura denúncia de tortura em Delegacia de Urucurituba

O titular da Defensoria Pública Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), Roger Moreira, realizou uma inspeção nesta sexta-feira (17), na Delegacia de Polícia do município de Urucurituba (a 208 km de Manaus). A inspeção faz parte de processo que apura denúncia de tortura física e psicológica aos presos mantidos na Delegacia da cidade. No local, há atualmente 12 presos.

Roger Moreira inspecionou as instalações, constatando a existência de infiltrações no prédio, e conversou com detentos, que reclamaram do tratamento do titular da Delegacia. Eles estão sem banho de sol e, há mais de 15 dias, sem visita íntima. O defensor público disse, ainda, que vai preparar um relatório sobre a inspeção, que será posteriormente encaminhado pela Defensoria Pública à SDH.

Roger Moreira destacou que atualmente Urucurituba está sem a presença de um defensor público, devido ao quadro reduzido na instituição. Ele disse que, até o ano passado, defensores públicos que atuavam no município vinham mantendo visitas regulares à Delegacia.

A denúncia foi feita ao Disque Direitos Humanos – Disque 100, da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SDH) do Ministério da Justiça – no dia 1° de março deste ano, com relatos de agressões física e psicológica e de ameaça de transferência da unidade caso denunciem a tortura.

Segundo o denunciante, a tortura e a ameaça são praticadas pelo titular da Delegacia. Há denúncia, ainda, de falta de higiene e de má qualidade da alimentação, da falta de visita íntima e de banho de sol e atendimento médico.

Com informações da assessoria