Defesa de Adail tem cinco dias para se manifestar

A defesa do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, tem um prazo de cinco dias para se manifestar sobre o recurso de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado (MPE) direto na Vara de Execuções Penais (VEP), na última sexta-feira (3). No despacho de ontem, já houve a intimação da assessoria jurídica acerca das contrarrazões a serem elencadas ao MP.

Já um segundo recurso no Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), trata-se de uma medida cautelar, com efeito suspensivo, para dar celeridade ao pedido de suspensão de indulto de pena, até haver o julgamento do primeiro recurso, que foi distribuído, ontem, para a desembargadora Carla Reis. A assessoria de comunicação do Tjam informa que caso o efeito suspensivo seja acatado, Adail voltará a cumprir pena na cadeia.

Um dos advogados do ex-prefeito, Fabrício Parente, informou que a defesa ainda não foi notificada para realizar as contrarrazões, mas destacou que há vários argumentos para manter o perdão de pena a Adail. O advogado contesta o posicionamento do MP e afirma que o órgão é indivisível e não pode emitir dois pareceres diferentes sobre um mesmo caso.

“Uma vez que um promotor já deu um parecer favorável, não cabe ao órgão recorrer da própria decisão. Isto foi só uma ‘resposta para a torcida’. O recurso não vai ser provido porque não tem base legal”, disse, ao referir-se ao parecer favorável do órgão, emitido no dia 26 de janeiro, que propiciou ao Tjam extinguir a pena de 11 anos, aplicada a Adail pelo crime de exploração sexual.

Fabiane Morais

EM TEMPO