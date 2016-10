Defesa de Adail recorre e pede que ex-prefeito de Coari seja transferido para regime semiaberto

A defesa de Adail Pinheiro entrou com uma petição na justiça, nesta quinta-feira (20), pedindo a transferência do ex-prefeito de Coari (a 362 quilômetros de Manaus) do regime fechado para o semiaberto, com a alegação que ele já cumpriu um sexto da pena.

Adail que estava preso há 2 anos e meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), sob a acusação de comandar um esquema de prostituição infantil em Coari, foi transferido na manhã de ontem (19) para o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da BR-174, após determinação do juiz da Vara de Execuções Penais, Luís Carlos Valois.

Em novembro de 2014, o político foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a 11 anos de prisão em regime fechado pelo crime.

“Nós fizemos uma petição ao juiz para ele analisasse essa progressão de regime e ele categoricamente tomou uma decisão dizendo que só faria a análise desse pedido quando o Adail fosse para o Compaj. Também fiz uma petição em relação ao risco que Adail corre dentro do presídio, pedindo até que ele possa voltar para o CPE. Ontem, ele deu vista para o Ministério Público analisar o pedido e nós estamos aguardando”, disse Franscisco Balieiro, um dos advogados de defesa de Adail.

O advogado disse ainda que antes da transferência de Adail ele mandou uma solicitação para o diretor do Compaj, questionando quais seriam as condições do presidio para receber o ex-prefeito. Em resposta, o diretor do presídio informou que não haveria a mínima condição de segurança no Compaj, pois o presídio, segundo relatos do advogado, está com “prenúncio de uma rebelião”.

“Só espero que até o juiz decidir, o estado tenha responsabilidade de assegurar a integridade física de Adail. No dia 23 de julho do ano passado, Adail cumpriu um sexto da pena, o que dá o direito de ele ser transferido para o regime semiaberto”, falou o advogado.

Segundo Balieiro, em dezembro deste ano, completa o tempo para Adail cumprir pena no regime aberto.

Do CPE para o Compaj

Adail só foi levado para o Compaj quase 2 anos depois de ser condenado. O motivo da demora, segundo o juiz titular da Vara de Execuções Penais do Amazonas, Luís Carlos Valois, foram os trâmites de recurso da defesa do ex-prefeito, pois a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“O procedimento todo foi definido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Apenas quando o processo retornou é que se tornou responsabilidade da Vara de Execuções Penais”, explicou o magistrado, que determinou a transferência do ex-prefeito de Coari.

Valois ainda informou que para Adail ser transferido para o regime semiaberto ainda será realizado audiência para determinar se o ex-mandatário de Coari terá ou não direito ao benefício. Para isso, é necessário que o preso tenha bom comportamento e tenha cumprido um sexto da pena.

De acordo com o titular da Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap), Pedro Florêncio, Adail ficará em uma cela do regime de segurança externo, que fica localizado dentro do regime fechado do Compaj, mas distante dos pavilhões onde ficam os outros internos.

“Não tenho nenhuma cela diferenciada em nenhuma unidade prisional do Estado, todas são celas normais. Ele vai para a área de segurança externa dentro do regime fechado, mas que fica distante dos pavilhões. Nessas celas, estão presos ex-policiais, estupradores, pessoas que não podem ficar com a massa carcerária” disse Pedro Florêncio.

Em uma cela ao lado de onde Adail está, estão outros presos como Moacir Jorge Pessoa da Costa, o ‘Moa’, condenado a 12 anos de prisão, acusado de matar um suposto traficante em 2007.

Ainda no CPE

No CPE ainda estão outros presos, como o ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, e o ex-prefeito de Iranduba, Xinaik Medeiros, ambos investigados por desvios de verbas públicas, além do médico Mohamad Mustafá, preso na operação ‘Maus Caminhos’ da Polícia Federal, que investiga desvios milionários de recursos da Saúde do Amazonas.

“Os presos do CPE só serão transferidos pelos respectivos juízes que os condenaram decidirem. Nós recebemos a notificação do MPE pedindo a transferência dos presos do batalhão, porém, encaminhamos essa notificação para os juiz responsáveis pelo processo de cada preso”, explicou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes.

Mara Magalhães e Fred Santana

Portal e Jornal em TEMPO