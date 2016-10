Defesa Civil registra 15 ocorrências em Manaus em decorrência da forte chuva

A Defesa Civil de Manaus registrou 15 ocorrências na cidade, neste domingo (23), decorrentes da chuva. Os chamados foram por meio do número de emergência 199. Entre as ocorrências, duas casas localizadas nos bairros São José, na Zona Leste, e Mundo Novo, Zona Norte, desabaram. Não houve feridos.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) foram acionadas para realizar o atendimento nesta e em outras áreas. Outra casa, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste, ficou soterrada, por conta do deslizamento de um barranco. A família também foi atendida.

Foram registradas, ainda, cinco ocorrências de alagamentos de casas nos bairros Amazonino Mendes (Zona Leste), Novo Mundo, Nossa Senhora de Fátima (Zona Norte) e Rio Piorini (Zona Oeste). Em alguns destes locais, várias residências foram afetadas.

Já nos bairros Monte Sinai, Novo Mundo e Novo Aleixo, o chamado de moradores foi em decorrência de desabamento de muros – quatro ocorrências. No Jorge Teixeira, bairro também na Zona Leste, foi registrado um risco de tombamento de árvore. No Grande Vitoria, e no Novo Aleixo, houve risco de desabamento de casa.

Todas as equipes da Defesa Civil e da Semmasdh continuam nas ruas atendendo os chamados.

Com informações da assessoria