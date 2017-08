Defesa Civil realiza avaliação técnica nas calhas afetadas pela estiagem no AM

Além da vistoria das condições de trafegabilidade dos rios, a equipe também fará orientação aos gestores das Defesas Civis Municipais – Divulgação

A Defesa Civil do Amazonas envia, neste sábado (19), uma equipe técnica para avaliar a situação das calhas do Juruá, Purus e Madeira, que estão em “Estado de Atenção” por conta da estiagem.

“Ainda é cedo para se falar em desastre, mas a Defesa Civil do Estado busca de forma preventiva, apoiar e orientar os órgãos municipais, para que realizem levantamentos precisos, caso ocorra uma estiagem severa e seja necessária a atuação dos órgãos”, disse o secretário Executivo da Defesa Civil do Amazonas, coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Fernando Pires Júnior.

Manicoré e Humaitá, na calha do Madeira, Lábrea, no Purus, e ainda, Guajará, localizada na calha do Juruá, são as cidades escolhidas para a análise técnica.

Além da vistoria das condições de trafegabilidade dos rios, a equipe também fará orientação aos gestores das Defesas Civis Municipais, quanto ao levantamento de danos humanos, sociais e econômicos, o monitoramento do rio e a elaboração de um plano de contingência, uma vez que a primeira resposta a um desastre é sempre do município.

Estado de Atenção

A Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), emitiu no último dia 14, o “Estado de Atenção”, para onze municípios (Guajará, Eirunepé, Itamarati, Ipixuna e Envira, na calha do Juruá; Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Pauini, da calha do Purus; Humaitá e Manicoré, na calha do Madeira), por conta do significativo déficit de chuva e diminuição do volume de água nas regiões.

Balanço estiagem 2017

11 municípios estão em situação de atenção: Canutama (calha do Purus), Boca do Acre (calha do Purus), Lábrea (calha do Purus), Pauiní (calha do Purus), Guajará (calha do Juruá), Ipixuna (calha do Juruá), Eirunepé (calha do Juruá), Itamarati (calha do Juruá), Envira (calha do Juruá), Humaitá (calha do Madeira) e Manicoré (calha do Madeira).

