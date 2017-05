Defesa Civil monta central de atendimento para orientar municípios afetados pela enchente

Devido ao volume de municípios em “Situação de Alerta” por conta da enchente, a Defesa Civil do Amazonas montou uma Central de Atendimento, com orientações técnicas, que podem agilizar os decretos de emergência e o atendimento a população afetada.

“Nessa Central nossos agentes estão prestando o assessoramento técnico aos Coordenadores Municipais de Defesa Civil, avaliando danos humanos e materiais, bem como auxiliando na parte burocrática de decretos emergenciais daquelas cidades que já estão afetados pela enchente”, enfatizou o Secretário Executivo da Defesa Civil AM, coronel Fernando Pires Júnior.

Nesse sistema de atendimento, os municípios que estão mais próximos de Manaus, enviam os gestores a capital. Os mais distantes, um técnico da Defesa Civil AM irá ao local, como é o caso de Coari, no Médio Solimões. Um agente do órgão segue nesta quarta-feira (9), para a cidade.

Em Jutaí, também no médio Solimões, os agentes estão em capacitação técnica. Entre as orientações, estão a criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), a importância do sistema de Defesa Civil e ainda, o correto preenchimento do formulário de informações no Sistema Integrado sobre Desastres (S2ID).

O município de Amaturá, localizado no Alto Solimões e que está em “Situação de Alerta” por conta da enchente, é outro exemplo de atendimento personalizado ao município. A capacitação técnica foi realizada ontem na sede do órgão, com representantes da Defesa Civil local.

Com informações da assessoria