Defesa Civil inicia ações de prevenção em áreas de risco na Zona Leste de Manaus

Um ação integrada de prevenção e atualização do mapeamento das áreas de risco tipo R4 (muito alto), começou na manhã desta segunda-feira (28) pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus. A vistoria técnica teve início pela rua Londres, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital.

Segundo o secretário do órgão, Cláudio Belém, o levantamento desses locais já está sendo realizado em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e vai servir de embasamento para a execução da Carta Geotécnica de Manaus, que tem a proposta de monitorar todos os tipos de riscos existentes nas áreas vulneráveis a deslizamentos e desabamentos.

“Com os dados que obtivemos do período chuvoso de 2016, resolvemos dar logo início às vistorias e adiantar as ações de prevenção nas áreas consideradas de risco muito alto em Manaus”, explicou Cláudio.

As vistorias são realizadas de forma integrada entre as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), de Infraestrutura (Seminf), Planejamento Urbano (Implurb) e Subsecretaria de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf). “Fizemos uma reunião com esses órgãos e montamos um planejamento para fazer uma integração e juntos realizarmos uma avaliação mais completa em cada área de risco”, destacou Cláudio.

Conforme o último levantamento realizado pela Defesa Civil e o CPRM, 15 bairros de Manaus estão na atualização do mapeamento de áreas de risco iniciado em janeiro e serão visitados nos próximos dias. São eles: Alvorada, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Compensa, Educandos, Flores, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Mauazinho, Nova Cidade, Petrópolis, São Jorge, São Raimundo e Tancredo Neves.

Nesses locais, ao todo, foram identificadas 851 moradias vulneráveis em áreas de risco geológico muito alto, sendo a maior concentração nas zonas Norte e Leste da cidade.

