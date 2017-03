Defesa Civil emite alerta para o Alto Solimões e coloca o Baixo Amazonas em situação de atenção

Devido à evolução do cenário de enchente no Estado, a Defesa Civil do Amazonas colocou, nesta quinta-feira (16), a região do Alto Solimões em alerta e o Baixo Amazonas em situação de atenção. Os municípios que estão em emergência já começaram a ser atendidos com a ajuda humanitária do Governo.

“Vamos enviar nossos técnicos ainda esta semana para a região do Alto Solimões para que junto com as coordenadorias municipais, possamos avaliar o plano de contingência para essas cidades,”, enfatizou o Secretário Executivo do órgão, coronel Fernando Pires Júnior.

A situação de alerta é a fase que antecede a situação de emergência. Na região do Alto Solimões sete municípios entraram nessa condição. São eles: Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça, Tonantins e Atalaia do Norte.

Monitoramento

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado (Cemoa), a previsão para o próximo semestre no Alto Solimões, baseada no Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), é de chuva acima dos padrões climatológicos.

No campo hidrológico, com base em dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o rio Solimões segue com cotas acima da média. Na data de hoje, por exemplo, o nível em Tabatinga, cidade referência, chegou a 11,82m, ultrapassando em dois centímetros a Cota de Alerta, que é de 11,80m.

Baixo Amazonas

Os sete municípios da calha do Baixo Amazonas (Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos, Maués), entraram em “Situação de Atenção” devido o nível do rio na região está acima da média para o período. Em Parintins, que é a cidade referência, o nível hoje chegou a 7,34m, faltando apenas 56 cm para atingir a cota de Alerta que é de 7,90m. E para alcançar a máxima de 9,38m registrada há oito anos faltam 2,04m.

Nova ajuda humanitária

O município de Guajará, na calha do Juruá, já recebeu dos Governos Federal e Estadual, por meio da Defesa Civil AM, 12 toneladas de cestas básicas, kit’s de medicamentos (antibiótico, vitamina, sais de hidratação, analgésico), kit’s dormitório (lençol, rede, mosqueteiro), kit’s de higiene pessoal e ainda, hipoclorito de sódio, para purificação da água. Serão encaminhadas ainda para esta calha, mais 150 toneladas de ajuda, que vai contemplar a segunda fase de socorro em Guajará, e primeira fase, nos demais municípios em Situação de Emergência (Eirunepé, Ipixuna, Itamarati).

Com informações da assessoria