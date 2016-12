Defesa Civil alerta 1.400 famílias que vivem áreas de risco

A Defesa Civil do município detectou 134 áreas de risco e 1.400 famílias que vivem em barrancos e encostas foram alertadas. Uma dessas áreas fica no Bairro da Glória, onde aconteceu um deslizamento de terra na última quinta-feira (22).

O comerciante, Oscar Cavalcante, 28, morador da Avenida Presidente Dutra, informou que duas árvores tombaram do barranco, onde fica uma propriedade da família. A estrutura da casa ficou exposta.

Confira o vídeo

“Quando percebemos as árvores já estavam no chão e o barranco quebrado. Nasci aqui. Toda a minha família mora neste bairro há mais de 30 anos. Não podemos perder nosso patrimônio. Precisamos de ajuda, Não sabemos o que fazer”, disse Cavalcante.

O morador afirmou ainda, que após o deslizamento tentou arrumar o barranco com sacos de areia, mas os agentes da Defesa Civil foram ao local e embargaram a obra devido aos riscos. O barranco possui aproximadamente seis metros de altura.

Cavalcante disse ainda, que está disposto a fazer um paredão para não perder o imóvel construído no local, mas que foi impedido pelos agentes.

“Preciso que a prefeitura me ajude, não quero ver o meu imóvel se destruindo. Trabalhei muito para construir o meu patrimônio”, disse.

A Defesa civil informou, por meio de nota, que está monitorando o local desde a última sexta-feira (23). Eles informaram que o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura foram acionados.

“O Implurb compareceu ao local, notificou o proprietário e embargou a obra. O proprietário terá que comparecer ao instituto para tomar as providências necessárias para a retomada da construção. A Seminf Vai fazer um estudo topográfico da área”, afirmou o órgão.

O órgão informou também, que as áreas com maior risco estão localizadas nas zonas Leste e Norte. Os bairros Grande Vitória, Nova Vitória e Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste e a Comunidade Parque São Pedro, altos do Novo Aleixo e Santa Etelvina, na Zona Norte, possuem 180 casas sendo monitoradas.

Os agentes da Defesa Civil estão reforçando as fiscalizaqções e orientando os moradores sobre os riscos de deslizamentos de terra e pontos de alagamentos. Alguns locais já foram interditados e os moradores orientados a sair das ocupações.

