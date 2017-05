A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio do projeto “Defensoria Itinerante”, realiza nos próximos dias 17 e 18 deste mês, quarta e quinta-feira, uma ação na unidade descentralizada que fica no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Shopping Cidade Leste, na avenida Autaz Mirim, 288, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Defensoria Pública realiza atendimento especial na zona leste de Manaus, guarda e investigação de paternidade, retificação de registros e inventário, entre outros. O funcionamento será das 8h às 15h.

Como a Defensoria Pública já possui uma unidade no PAC do Shopping Cidade Leste, a ação itinerante vai reforçar o atendimento à população, com o acréscimo de sete assessores jurídicos e três defensores públicos. Serão distribuídas 200 senhas em cada dia da ação e será oferecido apenas o atendimento inicial, para dar entrada em processos.

De acordo com a defensora pública, Caroline Braz, coordenadora do projeto “Defensoria Itinerante”, a escolha da unidade da DPE-AM do PAC do Shopping Cidade Leste se deve à localização na zona mais populosa de Manaus. “É um local onde a procura pelos serviços da Defensoria Pública é muito grande”, afirma a defensora.

Serviço: Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Shopping Cidade Leste

Horário: 8h às 15h

Com informações da assessoria