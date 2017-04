Defensoria Pública mantém expediente normal nesta sexta-feira

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) manterá o atendimento normal nesta sexta-feira (28), em todas as unidades, das 8h às 14h. A instituição considera legítimo o movimento de paralisação anunciado por algumas categorias de trabalhadores e reforça que, em respeito aos atendimentos pré-agendados e as demandas iniciais, não irá aderir à manifestação prevista.

No feriado de 1° de Maio, Dia do Trabalhador, a Defensoria Pública manterá o atendimento em regime de plantão, das 8h às 17h, na unidade localizada na Rua Francisco José Furtado, 210, Bairro São Francisco. O telefone para informações é (92) 3663-8095 e o atendimento será abrange as áreas áreas de família, cível, criminal, idoso, infância e juventude.

Com informações da assessoria