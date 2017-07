Defensoria Pública divulga resultado de seleção para estágio em Direito na instituição

Defensoria divulga lista de aprovados em seleção para estágio

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou nesta segunda-feira (10) edital com o resultado preliminar dos candidatos aprovados no PSE 2017.2–DPE/AM, que oferece 20 vagas de estágio na Defensoria Pública Estadual (DPE-AM).

O edital, com a lista de classificação dos candidatos por ordem decrescente de pontuação nas provas do exame de seleção, está disponível no Diário Oficial Eletrônico da instituição e no site www.defensoria.am.def.br.

Os candidatos aprovados deverão comparecer na Coordenadoria de Estágio, no período de 07 a 17 de julho de 2017, das 08h às 13h, na sede da Esudpam, munidos dos originais dos seguintes documentos: Ficha cadastral (que vai anexa ao Edital de Divulgação do Resultado Preliminar); uma foto 3X4; histórico escolar; declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino superior; e cópia e original da Carteira de Identidade, do CPF, do comprovante de residência e do comprovante de quitação com as obrigações militares (se homem) e eleitorais (se maior de 18 anos).

O edital determina também que os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar laudo médico atestando a espécie, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).

A participação dos candidatos aprovados no Curso de Formação é obrigatória, sob pena de exclusão no referido certame. O curso será realizado no período de 13 a 19 de julho de 2017, das 08h às 12h na Esudpam.

