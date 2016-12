Defensoria Pública atende população no Centro de Convivência do Santo Antônio

Em comemoração ao quinto aniversário do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) vai prestar orientação e assistência jurídica gratuita, nesta quinta-feira (15), no espaço localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Sul de Manaus. O atendimento, que vai ser das 8h às 14h, vai ofertar também outros serviços nas áreas de cidadania, saúde, meio ambiente e embelezamento.

Os atendimentos da DPE serão nas áreas de Família e Registros Públicos, que envolvem questões como pensão alimentícia, guarda de crianças, divórcio, reconhecimento ou dissolução de união estável, curatela e retificação de registro, entre outros. Os interessados devem apresentar documentos pessoais e, em caso de atendimento envolvendo dependentes, certidão de nascimento.

Também na área de cidadania, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai oferecer serviços de emissão de certidão de nascimento, RG e CPF. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai desenvolver ação educativa e o Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas (Procon-AM), atendimento ao consumidor.

A programação de aniversário do Centro de Convivência iniciou na segunda-feira (12), com a chegada do Papai Noel e atividades com crianças, e segue até sábado (17) com torneios de futsal feminino e masculino e vôlei de areia.

