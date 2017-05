Defensoria Pública atende em regime de plantão nesta sexta-feira

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas atenderá em regime de plantão nesta sexta-feira (19) quando se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública e Dia do Defensor Público. Será mantido o plantão de atendimento para as áreas de família, cível, criminal, idoso, infância e juventude, das 8h às 17h, na unidade localizada na rua Francisco José Furtado, 210, bairro São Francisco, Zona sul de Manaus. O telefone para informações é o (92) 3663-8095.

Neste dia 19 de maio, os defensores e defensoras públicas que não estiverem no plantão participarão do seminário “DPE 2020: O futuro se faz agora”, organizado pela Defensoria Pública e o Instituto Áquila, consultoria especializada em gestão estratégica que está desenvolvendo um novo modelo de gestão e de atendimento para a instituição.

O seminário acontece das 8h30 às 17h, no Salão Bossa Nova da Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Com informações da assessoria