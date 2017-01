Defensoria Pública acompanha inspeção de presídio em Parintins

Na manhã desta sexta-feira (20), a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) da unidade de Parintins (a 368 quilômetros de Manaus), acompanhou uma revista da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no presídio do município. De acordo com o defensor público Theo Eduardo Moreira da Costa, a presença do órgão visa garantir a regularidade do procedimento da inspeção.

A unidade prisional de Parintins conta com 124 presos, dentre os quais dez mulheres. Durante os procedimentos, o defensor conversou com os presos e ouviu suas demandas.

“O trabalho realizado pelo capitão Magno, que comandou a tropa de choque da PM, foi de celeridade no processo de revista e de respeito aos direitos dos presos”, afirmou o defensor público.

Segundo Theo Eduardo, das dez presas, cinco estão grávidas.

“Solicitei ao diretor do presídio a relação de mulheres grávidas para analisar o processo de cada uma delas e verificar se há eventual cabimento de prisão domiciliar”, informou.

A visita aos presídios e acompanhamento de execução de pena, explicou o defensor público, faz parte da missão da Defensoria Pública para garantir o que prevê a Lei de Execução Penal.

Com informações da assessoria