Defensoria, OAB e Procon pedem prisão de rodoviários

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), a seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Secretaria Executiva de Proteção ao Consumidor (Procon-AM) estão pedindo, à Justiça do Trabalho, a prisão dos diretores do Sindicato dos Rodoviários por descumprimento da ordem judicial que proibiu a greve da categoria nesta terça-feira (17).

O pedido assinado pelos três órgãos já foi ajuizado na 5ª Vara do Trabalho de Manaus e está sendo analisada pelo desembargador Adilson Maciel Dantas.

No pedido feito ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), DPE-AM, OAB e Procon-AM demonstram que houve “flagrante descumprimento da ordem judicial deste juízo pela diretoria do Sindicato”.

Márcio Azevedo

EM TEMPO