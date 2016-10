Defensoria nos bairros realiza atendimento especial aos idosos nesta terça

Como parte da programação da Semana Estadual do Idoso, a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) realiza atendimento itinerante nesta terça-feira (4), no Centro de Convivência do Idoso, localizado na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, na Zona Sul de Manaus, das 8h às 17h.

No local, um grupo de defensores públicos, assessores jurídicos e assistentes sociais e psicólogas farão atendimento de questões da área de família e registros públicos, como pensão alimentícia, divórcio, guarda, curatela e retificação de registro civil, entre outras.

Para o atendimento, os interessados devem levar os documentos pessoais e comprovante de residência.

Segundo a coordenadora do ‘Defensoria nos Bairros’, defensora pública Caroline Braz, a Defensoria também levará, nesta terça-feira (4), atendimento itinerante nas áreas de família e registros públicos para moradores do bairro Jorge Teixeira 4, na Zona Leste de Manaus, na Escola Estadual Vasco Vasques, situada na rua Nova Esperança, s/n°, das 9h às 14h. A ação faz parte da programação elaborada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) para o lançamento do projeto de combate às drogas ‘Crack, é possível vencer’, do Governo Federal.

Também no dia 4, o titular da Defensoria Especializada de Atendimento ao Idoso, Daniel Britto, participará de uma Sessão Especial em homenagem ao dia do Idoso, no Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3950, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com informações da assessoria