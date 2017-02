Defensoria Itinerante promove atendimento especial pelo Dia Internacional da Mulher

Duas ações do projeto ‘Defensoria Itinerante’ vão ser promovidas no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Os atendimentos vão ser realizados na área de Família e Registros Públicos destinados em especial às mulheres.

Nos dias 07, 08, 09 e 10 de março, as equipes vão atender na Delegacia da Mulher, anexa ao 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. Já nos dias 14, 15, 16 e 17 de março, os atendimentos serão feitos na unidade que fica na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. Nos dois locais, a ‘Defensoria Itinerante’ vai funcionar das 8h às 15h.

Na ocasião, serão feitos atendimentos iniciais, para dar entrada em processos da área da Família e Registros Públicos, que envolvem questões como pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade e retificação de certidão de nascimento.

A coordenadora do projeto, defensora pública Caroline Braz Penha, explica que as ações voltadas às mulheres vêm acontecendo desde o ano passado para ampliar a assistência da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) a esse público e também contribuir para reduzir conflitos familiares que, em alguns casos, são causas de violência doméstica.

“A importância desse tipo de ação é levar o defensor público ao encontro do cidadão, possibilitando o acesso à Justiça e a orientação dos seus direitos”, ressalta a defensora Caroline Braz.

Nesse ano, a meta é alcançar pelo menos 10 mil atendimentos com o projeto ‘Defensoria Itinerante’. Somente nas ações realizadas para lembrar o Dia Internacional da Mulher, a meta é superar 600 pessoas atendidas em cada Delegacia.

Com informações da assessoria