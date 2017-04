Defensoria Itinerante atende população de Iranduba

A partir desta quarta-feira (26) a ‘Defensoria Itinerante’ vai realizar atendimento nas áreas de família e registros públicos para a população do município de Iranduba (a 27 KM de Manaus). A ação ocorre no plenário da Câmara Municipal, das 8h às 15h, até a próxima sexta-feira (28).

Na ocasião, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) vai fazer os atendimentos iniciais, para dar entrada em processos. A área de família engloba questões como ações de alimentos, divórcio (consensual e litigioso), guarda de filhos e investigação de paternidade, entre outros. Na área de registros públicos, a população terá atendimento para questões como retificação de registros.

De acordo com a defensora pública Caroline Braz, coordenadora do projeto ‘Defensoria Itinerante’, a meta é alcançar o número de 500 atendimentos nos três dias da ação em Iranduba. A defensora lembra que iniciativas como as ações itinerantes são uma forma de a Defensoria Pública se aproximar ainda mais da população que necessita dos serviços da instituição e manter-se sempre presente no interior.

Para este ano já estão previstas outras ações itinerantes em municípios do interior. Depois de Iranduba, a Defensoria fará atendimentos em Manacapuru, no mês de maio, e em Itacoatiara, em junho.

As ações do projeto ‘Defensoria Itinerante’ estão sendo desenvolvidas desde o ano passado, quando foram realizados oito mil atendimentos em diversas áreas de Manaus e em municípios do interior do Estado. Em 2017, segundo ela, a meta é alcançar o número de 10 mil atendimentos até o final do ano. Em 2016, o projeto também realizou atendimentos em Iranduba.

