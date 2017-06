Defeito no freio de mão leva a recall de 89 mil Jeeps Renegade

O defeito poderá ser percebido por uma luz de avaria que se acenderá no painel de instrumentos – Divulgação

A FCA (Fiat-Chrysler) anunciou, nesta quinta-feira (22), um recall envolvendo 88.957 unidades do Jeep Renegade produzido em Goiana (PE).

O chamado inclui todas as versões dos anos-modelos 2015 a 2017. Os veículos envolvidos correspondem a 84,3% dos 105.550 modelos emplacados no período, segundo dados da Fenabrave (federação dos distribuidores de veículos).

De acordo com a fabricante, um defeito no freio de estacionamento elétrico (o popular freio de mão) pode impedir o travamento e a liberação das rodas traseiras do veículo, sob riscos de “acidentes com consequentes danos físicos e/ou materiais a condutor, passageiros e terceiros”.

Ainda de acordo com a FCA, o defeito poderá ser percebido por uma luz de avaria que se acenderá no painel de instrumentos.

O recall envolve os modelos com cujo código alfanumérico (não sequencial) do chassis vai de 988611151GK000279 a 98861115YHK096619.

Para resolver a falha, a fabricante efetuará a substituição dos cabos elétricos do freio de estacionamento. Agendamento do reparo pode ser realizado a partir da próxima segunda (26). O tempo estimado de serviço é de uma hora. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 0800 703 7150, ou pelo site www.jeep.com.br.

No acumulado de 2017 até maio, o Jeep Renegade está na 16ª posição em vendas no país na categoria automóveis (que exclui comerciais leves).

