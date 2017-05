Deep Purple e Lynyrd Skynyrd se apresentam no Brasil em dezembro

Após três anos, Deep Purple volta ao Brasil com a turnê The Long Goodbye Tour, que promove seu 20º álbum, “Infinite” (2017), junto com a banda Lynyrd Skynyrd.

No repertório do Lynyrd Skynyrd, dona do famoso “Sweet Home Alabama”, terão hits como “Simple Man”, “Free Bird” e “Tuesday’s Gone”.

As bandas farão três apresentações no país. A turnê começa em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski -dia 12 de dezembro-, em São Paulo, no Allianz Parque (13/12) e finaliza a passagem pelo Brasil no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, dia 15.

As vendas começam nesta quarta (24) pelo site da Tickets For Fun ou bilheterias locais. Os preços variam de R$ 250 a R$ 660.

Folhapress