Declaração do IR deve ultrapassar R$ 1,3 bilhão no Amazonas

No Amazonas, a declaração do Imposto de Renda (IR) deve ultrapassar o montante de R$ 1,3 bilhão. Já foram entregues 238.603 das 318,9 mil declarações esperadas. O resultado atual representa 74,4%. O valor arrecadado com o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no Amazonas foi de R$ 1.373.771.138, no ano passado. Os números deste ano, de acordo com as projeções da Receita Federal do Estado, devem ser 2% maiores que em 2016.

O prazo final para a entrega da declaração é hoje (28) e são esperadas, conforme as projeções da Receita Federal, 81.603 declarações. A multa para quem não declarar no prazo varia de 1% a 20% do imposto devido. E o valor mínimo a pagar é de R$ 165,74.

Se o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do contribuinte estiver pendente de regularização, poderá ser regularizado em uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios. Pode-se, também, procurar um posto de atendimento da Receita Federal (CAC). Se o documento estiver suspenso, pode ser feito pela internet.

De acordo com a Receita Federal, o contribuinte com CPF pendente de regularização fica impedido de realizar todas as operações que necessitem do documento, tais como empréstimos, financiamentos bancários e inscrições em concursos públicos.

Estratégias

Para ajudar as pessoas que encontraram dificuldades em declarar o Imposto de Renda, o presidente do Conselho Regional do Economia (Corecon), economista Nelson Azevedo, montou um plantão na sede do órgão no início deste mês. Segundo o economista, tradicionalmente, o Corecon coloca à disposição do público dois economistas que se propõem a trabalhar de forma voluntária no atendimento de pessoas que têm dúvidas no momento da declaração. “Os contribuintes têm muitas dúvidas quando se trata de fazer a declaração de imposto de renda. Assim, é interessante que façamos um mutirão para orientar e ajudar”, disse.

A universidade Nilton Lins, sob a supervisão de professores, faz até hoje a Declaração de Imposto de Renda 2017 para pessoas físicas. A medida é um reforço para quem ainda não está em dia com a Receita Federal por não conseguir fazer o procedimento sozinho.

Para o comerciante Sérgio Nogueira, 48, a opção de disponibilizar atendimentos e esclarecimentos de forma gratuita sobre a Declaração do Imposto de Renda deve ajudar muitas pessoas que ainda tem dúvidas sobre o procedimento. Ele informou que deverá procurar umas das instituições que estão oferecendo a orientação para ficar quite com a Receita Federal.

Henderson Martins

EM TEMPO