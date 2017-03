Declaração do Imposto de Renda começa hoje

A partir de hoje (2) até o próximo dia 28 de abril, os contribuintes amazonenses já podem fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2017. Para este ano, é esperada a entrega de 318,9 mil prestações de contas com o Fisco, no Amazonas, quase 0,95% a mais do que em 2015.

De acordo com informações da Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) precisa ser feita e enviada ao órgão de forma obrigatória principalmente por parte de pessoas físicas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 por ano ou que tenham recebido rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, por ano.

O coordenador nacional do programa de Imposto de Renda, Joaquim Adir, informou, também, que o outro perfil obrigatório a declarar é o de contribuintes que tiveram uma propriedade imobiliária acima do valor de R$ 300 mil, até 31 de dezembro de 2016. Aqueles que venderam algum imóvel em 2016 também estão obrigados a declarar.

Novidades

Neste ano, o programa de declaração traz novidades, entre elas, a atualização de forma automática. Este processo acontece quando houver uma versão de atualização: o contribuinte receberá a informação direto no seu computador e, concordando com o oferecimento de atualização, estará automaticamente com a nova versão.

Outra mudança é que o contribuinte não irá precisar baixar o programa de transmissão Receitanet, que agora está totalmente integrado ao Programa Gerador da Declaração (PGD). Nesse caso, quando concluir o preenchimento, o programa fará também automaticamente o envio da DIRPF para o banco de dados da Receita Federal. Neste ano, o sistema também irá recuperar os nomes ao digitar o número do CPF ou CNPJ.

Quanto à idade mínima de dependentes que devem constar da declaração, mais uma vez foi reduzida, agora para 12 anos. Essa informação quer dizer que o contribuinte deverá informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) de seus dependentes que tenham no mínimo 12 anos de idade, completos até 31 de dezembro de 2016.

O contribuinte também poderá optar pelo desconto simplificado de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, limitado a R$ 16.754,34, em substituição de todas as deduções admitidas na legislação tributária.

Penalidades

Para aqueles que perderem o prazo final de declaração, a multa permanece no valor a partir de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.

No ano passado, a omissão de rendimentos de titular e dependentes representou 53% dos principais motivos que levaram os contribuintes do país a cair na “malha fina”.

A Receita espera receber 28,3 milhões de declarações do IRPF 2017 no país.

Joandres Xavier

EM TEMPO