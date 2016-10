Decisão liminar proíbe torcidas organizadas do Corinthians de ir a estádios

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol, Ronaldo Botelho Piacente, decidiu, em caráter liminar, proibir as torcidas organizadas do Corinthians de frequentar os estádios em partidas como mandante e como visitante. O STJD também determinou o fechamento integral do setor norte da Arena Corinthians até a decisão do processo em Comissão Disciplinar.

A decisão foi tomada atendendo pedido da Procuradoria, depois de um confronto de torcedores com policiais militares no jogo contra o Flamengo, no último dia 23, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além de proibir os integrantes de torcidas organizadas, a decisão inclui ainda a proibição da exibição de qualquer faixa, cartaz ou vestimenta que faça alusão a qualquer uma dessas torcidas. A decisão foi divulgada por meio de nota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vitor Abdala

Agência Brasil