Decisão de nova tarifa de água deve sair até sexta-feira

O reajuste de 7,12% na tarifa de água segue indefinido até o fim desta semana, de acordo com a Unidade Gestora de Água (UGA) de Manaus. O prazo de 48 horas para o aval final da Prefeitura de Manaus terminou ontem (13), entretanto, o Executivo municipal ainda continua em tratativas internas e com a companhia de abastecimento Manaus Ambiental. A previsão é de que o acordo seja definido na próxima sexta-feira (16).

O coordenador da UGA, Sérgio Elias, informou que mesmo com o fim do prazo, o órgão ainda não tinha concluído as discussões sobre a tarifa, que precisam ser bem aprofundadas, analisando as variáveis econômicas dos cofres municipais para, a partir daí, definir o parecer. Além de ainda ter que reunir com a Manaus Ambiental para tratar diretamente da possibilidade de arcar com os custos do reajuste. “Ainda não temos resultado concreto, estamos dependendo das conversas que ainda vamos ter com o prefeito”, destacou.

Novo valor

Sérgio Elias disse ainda, que independente do aval da Prefeitura, a Manaus Ambiental pode alterar o valor da tarifa por conta própria devido ao direito contratual de concessão, mas como o Executivo municipal é o poder concedente, deve ser consultado. “Se for levar ao pé da letra o contrato de concessão, a companhia pode alterar sem fazer consulta à prefeitura, porém, como prerrogativa, devemos ser consultados”, relatou.

Caso a Prefeitura de Manaus não acate o reajuste da concessionária responsável pelo abastecimento de água na capital amazonense, também tem o direito de ingressar com ação na Justiça, segundo Sérgio Elias. “Nesse caso, temos que aguardar o fim das discussões. O valor já foi dado pela companhia, 7,12%, e a prefeitura, como poder concedente, tem o direito de vetar ou não, levando em consideração a situação financeira, se há condições da população arcar com os custos”, finalizou.

Após toda polêmica que sempre é gerada com aumento da tarifa de água, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Amazonas (Arsam) reforça que seu papel é apenas de analisar se o valor do aumento está se acordo com Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) do período de 1 ano. Nesse caso, a prefeitura é que tem o poder concedente de homologar ou não o reajuste. A Manaus Ambiental anunciou que ainda aguarda uma posição da Prefeitura de Manaus sobre o reajuste e não tinha mais questões a declarar até segunda posição.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO