Décimo terceiro injetará quase R$ 700 milhões na economia local

A partir do próximo dia 2 de dezembro, a economia do Amazonas vai começar a receber um montante de pelo menos R$ 700 milhões.

O valor é proveniente do pagamento do 13º salário por parte da prefeitura de Manaus, do governo do Estado e de empresas da indústria e do comércio local, que divulgaram os números ontem (24). Os pagamentos devem acontecer até a segunda quinzena do mês de dezembro.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), o governo do Amazonas pagará o valor aproximado de R$ 250 milhões aos funcionários públicos até 15 de dezembro, que são referentes aos 70% que faltam da segunda parcela do 13º salário. A primeira parcela, correspondente a 30% do total, foi paga ainda em julho de 2016, no valor de R$ 120 milhões.

A Prefeitura de Manaus será a primeira a começar os pagamentos. A partir do dia 2 de dezembro, será adiantado o montante de R$ 49 milhões da 2º parcela, que seria paga apenas dia 16. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Finanças Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Ulisses Tapajós, esta parcela do 13º totaliza o pagamento na folha de novembro de R$ 143 milhões que irão entrar na economia local porque o salário comum também será adiantado para os dias 22 e 23, e não será mais pago nos dias 28 e 29 como estava previsto no calendário do Executivo Municipal.

Autonomia

A indústria, por sua vez, deve pagar até dezembro o valor aproximado de R$ 120,6 milhões aos seus funcionários. Isso porque cada empresa tem autonomia para pagar o 13º com arbitragem própria, como explica o vice-presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo.

O empresário informou ainda que há empresas que para premiar funcionários já adiantam grande parte do 13º em junho e outras pagam a primeira parcela entre 1º outubro e 20 novembro e a 2ª parcela até 10 de dezembro.

“Neste momento, com certeza, as grandes empresas já pagaram. Apesar de terem dificuldades para pagar as companhias dão um jeito. Não tem facilidade para ninguém. Só que a empresa privada dá um jeito porque se atrasar tem multa e penalidades. Não é como serviço público que se não receber tem que ter paciência”, finalizou Azevedo.

Dívidas

O presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomercio), José Roberto Tadros, avaliou que a população que receber o 13º vai destinar grande parte da quantia, principalmente, para pagamentos de débitos em atrasos e uma outra parte vai para as compras de Natal.

“Há um clima de descontração na economia. A pessoas viram que à tendência de queda para um “pré-arranque”. Entrou se num processo de estabilização e quem está empregado sabe que não vai perder a vaga e quem está sem, acredita que vai achar emprego logo”, disse.

Com 371 mil funcionários e um piso salarial de R$ 880, o comércio pode pagar até dezembro o valor de R$ 326 milhões apenas de 13º salário. O setor tem situação parecida com da indústria porque depende da autonomia das empresas no pagamento, mas pelo regulador as empresas que não pagaram em julho a 1ª parcela, devem fazê-lo até o fim de novembro e pagar a 2ª até 15 de dezembro.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, mesmo havendo menos pessoas empregadas, o número de empresas que irá pagar o 13º salário deve ser maior em 2016.

Mesmo com as previsões de mais dinheiro entrando, Ralph demonstrou, preocupação com o entrave de contêineres com mercadorias do comércio para esta época do ano. “Pode até haver dinheiro, mas há mercadorias paradas no porto que não estão à disposição do cliente. Se não tem mercadoria, as pessoas não compram”, disse.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO