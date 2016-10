Décimo terceiro deve injetar R$ 2 mi na economia amazonense até o fim do ano, projeta Dieese

O 13º salário deverá injetar na economia amazonense, até o fim de 2016, a quantia de aproximadamente R$ 2 bilhões, cerca de 1,0% do total do Brasil, que é de R$ 197 bi, segundo divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O montante é cerca de 9,3% superior àquele calculado para o ano de 2015, o que significaria aumento de 1,6% acima da inflação prevista para 2016 e representa em torno de 2,0% do PIB estadual.

O número de pessoas que receberá o décimo terceiro no Amazonas é estimado em 916 mil. O número teve uma queda de -1,0% em relação ao ano de 2015 e correspondente a 1,1% do total que terá acesso ao benefício no Brasil.

Em relação à região Norte, esse percentual é de 20,1%. Os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 66,8%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 33,2%. O emprego doméstico com carteira assinada participa com 1,7% porcentagem superior aos 1,2% do ano anterior.

Em relação aos valores que cada segmento receberá, nota-se a seguinte distribuição: os empregados formalizados ficam com 76,8% (R$ 1,57 bilhões) e os beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com 16,4% (R$ 336,7 milhões), enquanto aos aposentados e pensionistas do estado do Regime Próprio caberão 5,9% (R$ 120,3 milhões).

O valor médio pago em forma de 13º em 2016 será de R$ 2.085,49, um aumento de 10,2% em relação ao valor médio pago em 2015 o que significaria incremento de 2,5% acima da inflação estimada para 2016.

