‘Decidimos ser bons amigos’, diz Larissa Manoela sobre fim de namoro

Larissa Manoela, 16, e Thomaz Costa, 17, terminaram o namoro; ambos confirmaram o rompimento através de suas respectivas contas no Instagram nesta quarta-feira (9). O casal trocou alianças no início de julho em Orlando, no Estados Unidos, onde passaram o mês em férias. Apesar das belas fotos que compartilharam nas redes sociais durante a viagem, Larissa revelou que o período foi marcado por “conflitos”.

“Thomaz e eu conversamos e decidimos ser bons amigos. Passamos um mês na Disney, nos divertimos, vivemos momentos muito felizes, mas também tivemos alguns conflitos”, disse ela no Stories (histórias) do Instagram, ferramenta da rede social que permite publicar vídeos que são apagados em 24 horas.

“Esse tempo juntos foi muito bom porque a gente pôde conhecer um pouco melhor um sobre outro. Nos conhecemos quando criança, mas agora, adolescentes, a gente age e pensa de outra forma”.

“Nos últimos dias lá em Orlando, a gente resolveu de comum acordo que, quando a gente voltasse pro Brasil, a gente ia dar um tempo um para o outro para pensar e espairecer. Foi isso o que aconteceu. A gente ficou sem conversar desde o dia em que a gente chegou aqui”, ela contou.

“Hoje, ele me ligou, e de uma forma super madura me falou que não estava feliz com o nosso namoro. E estava vendo que eu também não estava feliz e que as pessoas ao nosso redor viam que a gente não estava feliz. Concordei com tudo o que ele falou e, como adolescentes bem resolvidos, de comum acordo decidimos terminar o namoro, pois a gente viu que como amigos seremos muito mais felizes”.

Thomaz também se manifestou, publicando um texto no Instagram: “Eu e a Lari conversamos hoje e definimos que nossa relação como amigos seria melhor para nós dois. Vivemos ótimos momentos, mas também tivemos alguns desentendimentos como todos os casais têm! Mas eu decidi parar e olhar para a situação e tomei a atitude de ligar para ela e falar que seríamos mais felizes como amigos, como sempre fomos, e ela concordou”.

