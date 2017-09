Deborah Secco estreia monólogo em Manaus, em curta temporada

Débora Seco estreia espetáculo em Manaus -Foto:Divulgação

A atriz Deborah Secco estreia o monólogo “Uma Noite Dessas”, com uma temporada de apresentações dias 16 e 17 de setembro, no Teatro Manauara. As sessões acontecem sábado e domingo. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, a partir de R$ 65 (meia). A classificação indicativa da peça é 14 anos.

No espetáculo, Deborah Secco interpreta uma atriz que vai decidir se fará ou não um espetáculo que retrata a preparação de um musical sobre divas. Como não há uma protagonista para a personagem, ela avalia se aceita o papel.

Nesta indecisão, ela imagina um público que possa, depois de avaliar prós e contras, ajudá-la a se decidir fazer ou não o projeto.

