Debates, exposições e shows marcam 4º Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura nesta quarta

A abertura do 4º Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura (EBPC) acontece nesta quarta-feira (9), no auditório do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), às 14h30, e segue nos dia 10 e 11 de novembro. O evento, que será realizado pela primeira vez na região Norte, contará com exposições e shows e tem como tema ‘Cultura: Tradição e Inovação’.

A programação acadêmica do Encontro, organizado pela Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica (Protec) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), terá mesas-redondas; encontros de pesquisadores; discussão nos grupos de trabalho.

Os espaços que receberão as discussões são Centro de Artes da Ufam (CAUA); Academia Amazonense de Letras; auditório do Instituto de Educação do Amazonas (IEA); Museu Amazônico; Praça Antônio Bittencourt (Congresso) e Largo São Sebastião.

Exposições e shows

Apresentações artístico–culturais também fazem parte da programação. As exposições terão espaço no CAUA e no Museu Amazônico e os shows acontecerão na praça do Congresso e Largo de São Sebastião. Coral da Ufam e banda Puxirum estão entre as diversas atrações, assim como o Boi-Bumbá.

No dia 10 de novembro estarão no palco da Praça do Congresso, às 19h, representando a cultura de Garantido e Caprichoso: o levantador do Caprichoso, David Assayag; a rainha do folclore do Garantido, Isabelle Nogueira; e o dançarino Adriano Paquetá, representando o pajé, acompanhados pelo grupo de dança Wanko Kaçaueré.

O show é baseado no artigo ‘Referenciais da cultura indígena no contexto do boi bumbá’, escrito por Djane Senna, sob a orientação de Priscila Pinto, artista visual e professora de artes da Ufam, que compõe os anais do IV EBPC.

Com informações da assessoria