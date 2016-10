Debate entre Arthur e Marcelo na TV EM TEMPO acontece dia 25 de outubro

No próximo dia 25, às 22h, a TV EM TEMPO, integrante do Grupo Raman Neves de Comunicação, realizará o debate eleitoral do 2º turno das eleições municipais com os candidatos a prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR). Ambos já confirmaram presença, por meio dos seus representantes.

De acordo com a diretora de jornalismo da emissora, Marcela Rosa, o debate terá uma duração de uma hora e meia, dividido em cinco blocos, sendo quatro com perguntas em formatos variados feitos por eleitores, jornalistas e entre os prefeituráveis. O último será reservado para as considerações finais dos candidatos.

O mediador do debate será o jornalista Marcelo Torres, que apresenta o ‘Jornal do SBT’, à 0h. A diretora de jornalismo destaca que o debate não será feito nos moldes anteriores. “Não terá púlpito no estúdio e cada um dos candidatos receberá um microfone de orelha para poder ter total liberdade de interagir com os telespectadores. Vamos ter a participação efetiva do eleitor, não só pelas redes sociais, mas no debate também”, adiantou Marcela Rosa.

Antes do debate da TV Em Tempo, o eleitor poderá acompanhar outros que serão realizados antes das eleições do 2º turno, como o da Band Amazonas, que acontece na sexta-feira (14), a partir das 21h30. O programa deve durar cerca de duas horas. A editora-chefe e apresentadora do ‘Band Cidade’, Rosimara Silva, diz que o debate será dividido em quatro blocos, sendo que a maioria terá perguntas entre os candidatos com temas livres. O mediador será o mesmo do debate do 1º turno, o jornalista Otávio Ceschi Júnior.

A TV Record News Manaus, da Rede Diário De Comunicação (RDC), realizará dois debates: um na próxima segunda-feira, às 20h, com os candidatos a vice, deputado federal Marcos Rotta (PMDB) e deputado estadual Josué Neto (PSD). Na quarta-feira (19), também às 20h, será a vez dos prefeituráveis Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR). O mediador dos debates será o jornalista da Record News, Luiz Fara Monteiro. A previsão para a duração é de uma hora e meia, dividido em três blocos, com uma série de perguntas escolhidas pela produção e questionamentos entre os candidatos, com assuntos que também serão escolhidos pela produção.

A TV A Crítica promoverá o seu debate no domingo (23), a partir das 21h, logo após o ‘Domingo Espetacular’, mediado pelo repórter da Rede Record, Lúcio Sturm. Segundo a diretora de programação, Gisele São Tiago, o programa terá duração de uma hora e 45 minutos, dividido em três blocos, assim como foi o debate anterior. Sobre as regras e a forma da realização, será decidido até o final desta semana, com os representantes dos dois candidatos.

Já o último debate será realizado pela Rede Amazônica no dia 28, data-limite para realizar esse tipo de confronto entre os candidatos que disputam as eleições. De acordo com a gerente de jornalismo, Ercilene Oliveira, o mediador será o mesmo do debate do anterior, o jornalista Heraldo Pereira, e o programa deve ter uma duração média de uma hora e quinze minutos, contendo mais espaço para perguntas de temas livres entre os candidatos.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO