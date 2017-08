De volta às raízes: coreógrafo amazonense apresenta espetáculo no Teatro Amazonas

O coreógrafo revela estar ansioso em poder ter, na plateia, amigos e familiares – Divulgação

O renomado coreógrafo amazonense, Carlos Fontinelle, que ganhou destaque no cenário nacional ao integrar o corpo de baile da Rede Globo, além de coreografar as performances apresentadas nas Olimpíadas Rio 2016 e na Copa do Mundo 2014, retorna a Manaus para apresentar o espetáculo “Sobre as Ondas do Mar” com a sua própria companhia, durante o 7º Festival Amazonas de Dança, marcado para o dia 8 de setembro, no Teatro Amazonas.

Para o dançarino, que saiu da capital amazonense para morar no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, é “ansiedade ímpar” voltar à sua cidade natal neste momento, especialmente porque nunca tinha vindo para divulgar o próprio trabalho.

“É a primeira vez que eu venho com a minha companhia de dança. Eu já dancei para o Maracanã lotado na época das Olimpíadas, mas agora eu estou tão ansioso porque toda a minha família vai estar na plateia. Minha mãe, meu pai e minha irmã já tiveram oportunidade de me ver dançando, mas a maior parte dos meus familiares ainda não. Então, é incrível voltar para me apresentar no Teatro Amazonas, com a minha companhia, com o meu espetáculo e tendo a minha família e todos os meus conterrâneos me vendo no palco ”, externa.

O espetáculo “Sobre as Ondas do Mar” será apresentado na abertura do festival. A coreografia, assinada por Fontinelle, é inspirada na obra de cantor e compositor Dorival Caymmi (1914-2008). “Existe uma narrativa construída a partir da música ‘’O Mar’, uma história fictícia sobre um pescador, contada por meio da performance de dança contemporânea, envolvendo ainda o som do mar, os medos, apegos, as despedidas, as idas e as voltas. A vida do personagem é simples, mas repleta de emoções”, adianta o coreógrafo.

Além do festival, Carlos Fontinelle toca projetos paralelos. Neste ano, ele participou, como coreógrafo, da primeira temporada do Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, exibido pela Globo. “A partir de março do ano que vem, trabalharemos na segunda temporada”. Ele também prepara mais um espetáculo pela Vivá Cia. de Dança, chamado “O pé de cachimbo”, que tem o objetivo de fazer um resgate da cultura popular por meio de personagens

do folclore brasileiro.

Currículo

Carlos Fontinelle iniciou sua trajetória da dança como aluno do Liceu de Artes Cláudio Santoro e mais tarde foi para o Rio de Janeiro, onde aperfeiçoou sua formação profissional e reside atualmente. Em 2012, criou a Vivá Cia de Dança, que vem sendo contemplada com editais públicos para apresentações diversificadas e se propõe a criar novos conceitos de movimento e estética. Em 2016, recebeu a menção honrosa no 11º Prêmio Zilka Salaberry pela qualidade do trabalho desempenhado no espetáculo “O pé de cachimbo”. Hoje tem carreira consolidada, tendo participado de espetáculos teatrais, musicais e trabalhos direcionados ao carnaval carioca.

Evento

A sétima edição do Festival Amazonas de Dança contará com 15 montagens e programação acadêmica com oficinas, apresentadas entre os dias 8 e 10 de setembro no Teatro Amazonas, no largo São Sebastião e no Ideal Clube. O acesso a todas as atividades será gratuito. Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 3232-1768.

