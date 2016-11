De virada: Thalles faz dois gols e garante acesso do Vasco à série A do Brasileiro

O Vasco estará na Série A do Campeonato Brasileiro de 2017. O time carioca venceu a equipe cearense no final da tarde deste sábado (26) na última rodada da série B do campeonato brasileiro.

Com um primeiro tempo de atuação ruim, o time cruz-maltino irritou a arquibancada lotada do Maracanã. Houve protestos contra o presidente Eurico Miranda e se viu obrigada a comemorar gols do modesto Oeste contra o Náutico, com o Ceará vencendo por 1 a 0 – gol de Eduardo – nos primeiros 45 minutos.

Após o intervalo, Thalles fez dois gols em menos de cinco minutos, deixando o acesso à série A do Brasileiro mais tranquila. O Vasco ficou no terceiro lugar na classificação geral da série B deste ano.

Portal EM TEMPO