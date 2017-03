De virada, Nacional vence Holanda por 3 a 2

Pela segunda rodada da fase de classificação do estadual, o Nacional venceu o Holanda por 3 a 2, na noite desta terça feira (21), no estádio da Colina, em Manaus. Pelo lado do Leão, o atacante Jefferson marcou duas vezes e Alan Bahia guardou em uma cobrança de falta. O centroavante Marinho assinalou dois gols para o Holanda. Com o triunfo, o Leão da Vila Municipal estacionou na vice-liderança do certame atrás do rival Rio Negro.

O Naça abriu o placar aos 9 do primeiro tempo, o meia-atacante nacionalino Romarinho foi derrubado pelo zagueiro Chicão na meia-lua da grande área. Com a canhota, o volante e capitão Alan Bahia cobrou no ângulo esquerdo do goleiro Douglas e marcou um golaço; 1 a 0.

O Holanda persistiu na igualdade do placar em duas ocasiões. Em duas bolas aéreas, mas que foram afastadas pela defesa nacionalina. Antes da ida aos vestiários, o Nacional por pouco não aumentou com Juninho Bolt, que tentou driblar o goleiro e não conseguiu a finalização.

O time laranja empatou o marcador aos 47. O meia Kelve cobrou escanteio e Iohan cabeceou na trave, a bola sobrou para Marinho, que livre de marcação deixou tudo igual.

Segundo tempo

O Nacional foi o maior dono da posse de bola nos primeiros 20 minutos. Explorando contra-ataques, o Holanda por pouco não virou o jogo. Kelve foi à linha de fundo e cruzou para Marinho que se esticou e por pouco não balançou a rede.

O time de Rio Preto da Eva virou o jogo aos 26. Sidney cobrou escanteio e Marinho com uma cabeçada chegou ao seu segundo gol.

Após trocar o volante Alan Bahia pelo atacante Jackie Chan, o Nacional foi para o desespero. Aos 32, Thiago Bastos cruzou pela esquerda e o artilheiro leonino Jefferson se antecipou à defesa e de cabeça empatou a partida; 2 a 2.

Após rebatida na grande área, aos 49, a bola sobrou para Jefferson, que com um chute rasteiro virou o marcador; 3 a 2.

Os goleadores

Referência do ataque do Holanda, o artilheiro Marinho lamentou a derrota após seu time ter virado o placar. “Infelizmente não vencemos a partida. Nossa equipe é jovem e não soube aproveitar o bom momento na partida. Mas, fico feliz em marcar contra um clube grande como o Nacional”, disse Marinho.

Artilheiro do certame e apesar da vitória, o atacante Jefferson admitiu má apresentação nacionalina. “Não foi uma partida tecnicamente brilhante. O time rendeu a metade na última atuação contra o Manaus. Mas, brigamos e acreditamos na vitória. Perdi uma chance clara de gol que daria a vitória, caso não vencêssemos aqui, eu iria me sentir culpado”, disse o centroavante Jefferson.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO