De serviço, agente de trânsito fica ferido ao ser atropelado na avenida Brasil; houve confusão no local

O agente de trânsito Eduardo Cerdeira de Oliveira ficou ferido após ser atropelado, por volta das 6h50 desta terça-feira (27), na avenida Brasil, Compensa, em frente à prefeitura de Manaus, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o agente estava de serviço quando foi atropelado por um veículo modelo Corsa, de cor prata e placa AKE-0193, que estava sendo conduzido por Leonardo Andrade Leitão.

Após ser atropelada, a vítima foi jogada para a calcada da via e caiu perto de um poste de iluminação pública, ficando bastante ferida.

O agente foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

O acidente gerou uma confusão no local, pois o condutor do veículo, segundo testemunhas, estava bastante exaltado. A Policia Militar foi acionada para dar apoio na ocorrência. A perícia técnica também está no local.

A assessoria do Manaustrans informou que, até o final desta manhã, irá emitir uma nota dando mais informações sobre o acidente e o estado de saúde do agente de trânsito.

Por equipe EM TEMPO Online