De rainha à miss: Brena Dianná vai representar a beleza amazonense em disputa nacional

A parintinense Brena Dianná Modesto foi eleita, na noite desta quarta-feira (24), a miss Amazonas 2016. A escolhida para representar o maior estado da região Norte no Miss Brasil disputou a coroa com mais sete candidatas no hotel Blue Tree Premium, na avenida Humberto Calderaro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A disputa foi realizada em duas etapas: na primeira, as candidatas participaram de um desfile onde vestiam trajes de banho e, em seguida, após responderem a perguntas sobre diversos temas, as oito candidatas entraram novamente na passarela. Desta vez, vestindo trajes de gala.

O foco da vencedora agora é trabalhar para o título nacional, que será disputado no dia 1º de outubro, no Citibank Hall, na capital paulista.

“Daqui para frente, o foco é total no Miss Brasil 2016. Falta pouco, mas temos um time de profissionais especializados e que vai me ajudar nessa árdua caminhada. Se Deus quiser, vamos conseguir uma ótima colocação no concurso”, afirmou Brena, que também é estudante de direito e ‘Rainha do Folclore’ do boi-bumbá Caprichoso, em Parintins.

A parintinense diz que o povo amazonense pode esperar um reinado de “muita alegria”. “Vou carregar essa faixa com muito orgulho e determinação, podem esperar o meu melhor. Também espero receber muitas energias positivas, pois são essas [energias] que vou levar ao Miss Brasil”, declarou, logo após a coroação.